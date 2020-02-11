Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. Всего пострадали пять человек, в том числе одна девушка и этнический поляк, который вернулся на родину предков.
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Причиной нападения группы радикалов стал разговор на русском языке.
«Они не стеснялись избивать девушку. У коллеги, который является поляком из репатриации, сломана кость черепа, но, к счастью, это не так серьезно», — рассказал один из пострадавших.
Радикалы при этом выкрикивали «Польша для поляков" и «е..ть украинцев!», при этом гражданами Украины были всего двое из потерпевших.
Очевидцы побоища равнодушно отнеслись к происходящему. Нападавшие попали в объективы камер наблюдения. Полиция ищет их и свидетелей происшествия.