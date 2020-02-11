В польском городе Торунь семеро хулиганов избили граждан Украины, Белоруссии и России. Об этом 11 февраля сообщил Sputnik Беларусь

Поднимали младенцев копьями: польско-украинские отношения в литературе — RuBaltic.Ru © warhead.su | warhead.su | Перейти в фотобанк

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Причиной нападения группы радикалов стал разговор на русском языке.

«Они не стеснялись избивать девушку. У коллеги, который является поляком из репатриации, сломана кость черепа, но, к счастью, это не так серьезно», — рассказал один из пострадавших.

Радикалы при этом выкрикивали «Польша для поляков" и «е..ть украинцев!», при этом гражданами Украины были всего двое из потерпевших.

Очевидцы побоища равнодушно отнеслись к происходящему. Нападавшие попали в объективы камер наблюдения. Полиция ищет их и свидетелей происшествия.