Так, он считает, что 80% ретранслируемых программ должны быть на языках ЕС, а 20% — на других языках, включая русский. По мнению президента, должны быть установлены требования для поставщиков услуг кабельного телевидения, а также для электронных СМИ, которые ретранслируют телепрограммы.
«Должно быть, на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы», — заявил Левитс.
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В частности, согласно его варианту закона, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, а также региональные. При этом если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны.
По мнению латвийского президента, это должно укрепить демократию в стране и ее принадлежность к культурному пространству Европы.
Стоит отметить, что в Латвии проживает два миллиона человек, 40% из которых являются русскоязычными. При этом русский язык в республике имеет статус иностранного.