Президент Латвии Эгилс Левитс обратился к комиссии Cейма по правам человека и общественным делам с предложением пересмотреть закон об электронных СМИ республики, введя языковые пропорции, передает РИА Новости 11 февраля

В Латвии предложили закрыть магазин одежды Тимати из-за русского языка на бирках © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Должно быть, на законодательном уровне возможно сделать так, чтобы жителям Латвии были доступны качественные и плюралистические телепрограммы, которые укрепляют принадлежность Латвии к культурному пространству Европы и способствуют включению жителей Латвии в общий информационный дискурс Европы», — заявил Левитс.

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В частности, согласно его варианту закона, в основное предложение для абонентов обязательно должны входить телепрограммы латвийских медиа, а также региональные. При этом если в основное предложение включены дополнительные программы, то минимум 80% из них должны быть на официальных языках ЕС и Еврозоны.

По мнению латвийского президента, это должно укрепить демократию в стране и ее принадлежность к культурному пространству Европы.

Стоит отметить, что в Латвии проживает два миллиона человек, 40% из которых являются русскоязычными. При этом русский язык в республике имеет статус иностранного.