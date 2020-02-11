Президент напомнил, что в свое время сам инициировал идею новостного телеканала, где информация давалась бы кратко и дублировалась бегущей строкой.
Такой подход востребован, поскольку люди сейчас слишком заняты, чтобы слушать длительные итоговые передачи, считает глава государства.
«Поэтому нужна сжатая, краткая информация по сути, с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — сказал Лукашенко.
При этом он подчеркнул, что лишних денег нет, и телеканалам нужно выбрать: либо обновлять съемочное оборудование и повышать зарплаты, либо строить медиацентр.
«Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду», — сказал президент.