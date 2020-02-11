Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил предложение руководителей крупнейших государственных средств массовой информации создать новостной канал наподобие Euronews и построить медиацентр, однако подчеркнул, что лишних денег нет, сообщает Sputnik Беларусь 11 февраля

Лукашенко сравнил современные СМИ с химическим оружием © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Такой подход востребован, поскольку люди сейчас слишком заняты, чтобы слушать длительные итоговые передачи, считает глава государства.

«Поэтому нужна сжатая, краткая информация по сути, с каким-то видеорядом. Я это все знаю и понимаю, сам инициировал это», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что лишних денег нет, и телеканалам нужно выбрать: либо обновлять съемочное оборудование и повышать зарплаты, либо строить медиацентр.

«Все надо. Но надо выстроить по приоритетам. Прошу это иметь в виду», — сказал президент.