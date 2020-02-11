Увольнение Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины было справедливым, но произошло с опозданием, рассказал депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы "За жизнь"» Ренат Кузьмин в комментарии изданию Украина.ру 11 февраля

"Квартальцы" против "коломойцев". Глава Офиса президента Украины Богдан ушел в отставку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского об увольнении Богдана.

Кузьмин напомнил, что в ответ на его депутатское обращение о защите прав незаконно люстрированных украинцев, адресованное президенту Зеленскому, Богдан ответил, что «это не входит в компетенцию президента».

«Человек с таким специфическим, мягко говоря, пониманием роли, функций и полномочий президента Украины не должен возглавлять его Офис. Это дискредитирует и президента, как гаранта Конституции, и украинское государство в целом. Считаю его увольнение вполне справедливым, хоть и немного запоздалым», — сказал депутат нашему изданию.

Он выразил надежду на то, что новый руководитель президентского Офиса Андрей Ермак не повторит ошибок предшественника и сможет эффективно организовать работу подчинённых.