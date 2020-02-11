В этот день на сайте президента Украины был опубликован указ Владимира Зеленского об увольнении Богдана.
Кузьмин напомнил, что в ответ на его депутатское обращение о защите прав незаконно люстрированных украинцев, адресованное президенту Зеленскому, Богдан ответил, что «это не входит в компетенцию президента».
«Человек с таким специфическим, мягко говоря, пониманием роли, функций и полномочий президента Украины не должен возглавлять его Офис. Это дискредитирует и президента, как гаранта Конституции, и украинское государство в целом. Считаю его увольнение вполне справедливым, хоть и немного запоздалым», — сказал депутат нашему изданию.
Он выразил надежду на то, что новый руководитель президентского Офиса Андрей Ермак не повторит ошибок предшественника и сможет эффективно организовать работу подчинённых.