В основе этнических погромов в Казахстане лежит экономический интерес. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

Казахский национализм: новая угроза для России?

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Жертвой погромов стали дунгане — потомки китайских мусульман, переселившихся на территорию современного Казахстана еще в середине позапрошлого века.

«Дунгане — это торговый народ. Значительная часть крупнейшего в Казахстане вещевого рынка принадлежит дунганам. У них есть связи с диаспорой в Китае, и китайский ширпотреб идет в Казахстан именно через диаспору… Русские не представляют для казахов интереса именно с точки зрения того, что у них можно забрать», — объяснил политолог.

По словам Грозина, казахский менталитет исторически формировался под воздействием так называемой набеговой культуры.