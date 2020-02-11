В ночь на 8 февраля на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны.
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Жертвой погромов стали дунгане — потомки китайских мусульман, переселившихся на территорию современного Казахстана еще в середине позапрошлого века.
«Дунгане — это торговый народ. Значительная часть крупнейшего в Казахстане вещевого рынка принадлежит дунганам. У них есть связи с диаспорой в Китае, и китайский ширпотреб идет в Казахстан именно через диаспору… Русские не представляют для казахов интереса именно с точки зрения того, что у них можно забрать», — объяснил политолог.
По словам Грозина, казахский менталитет исторически формировался под воздействием так называемой набеговой культуры.