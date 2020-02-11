«Выборы на Донбассе возможны только после завершения там военных действий и вывода иностранных вооруженных формирований… Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно надо будет где-то месяца три, как минимум, для того, чтобы там, на месте обеспечить безопасность для всех… Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое чувство», — сказал глава государства.
По его словам, многое станет понятно после саммита «нормандской четверки», который запланирован на апрель. Зеленский отметил, что «если там будет снова топтание на месте, шансы на местные выборы уменьшатся в разы».