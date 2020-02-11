Президент Украины Владимир Зеленский думает о возможности проведения выборов в Донбассе осенью текущего года одновременно с местными выборами по всей стране. Об этом 11 февраля он рассказал в интервью Интерфакс-Украина

Украина.ру на Youtube Русский язык в Армении: помнить или забыть?