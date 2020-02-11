Президент Украины Владимир Зеленский не знает, сколько лет должно пройти, чтобы в украинском обществе к россиянам вновь стали относиться, как к родным. Об этом 11 февраля он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина"

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