«С хлебом-солью россиян не будут встречать в Украине, но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут: окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись. Это будут прагматичные экономические отношения. А какие еще нужно сделать шаги и сколько времени пройдет, чтобы тебя встречали снова как близких людей, я даже не представляю», — заявил Зеленский.
Кроме того, он указал, что Россия может сама сегодня начать решать этот вопрос. Для этого, по его мнению, он и президент Российской Федерации Владимир Путин должны прийти к общему решению, чтобы сначала отношения стран перешли в прагматическую площадь.