«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет», — заявил Лукашенко.

Белорусские СМИ говорят на непонятном народу языке — Лукашенко
Белорусские СМИ говорят на непонятном народу языке — Лукашенко
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Он полагает, что в скором времени могут возникнуть более сложные смыслы и истории, которые будет трудно оперативно опровергать.

«Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявлял, что Telegram-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния сравнялись с традиционными СМИ.