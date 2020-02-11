«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет», — заявил Лукашенко.
Он полагает, что в скором времени могут возникнуть более сложные смыслы и истории, которые будет трудно оперативно опровергать.
«Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль», — подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский президент заявлял, что Telegram-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния сравнялись с традиционными СМИ.