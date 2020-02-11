В нынешнем мире СМИ стали не только средством донесения информации, но и полноценным оружием, порой - массового поражения, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями крупнейших государственных средств массовой информации 11 февраля. Об этом сообщает Sputnik Беларусь

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет», — заявил Лукашенко.

Белорусские СМИ говорят на непонятном народу языке — Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявлял, что Telegram-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния сравнялись с традиционными СМИ.