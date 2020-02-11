Некоторые заявления Киева и других участников «нормандской четверки» не соотносятся с договоренностями о безальтернативности Минских соглашений. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам 11 февраля, передает РИА Новости

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа», — заявил Песков.

Он отметил, что сейчас ведется работа на уровне соответствующих помощников лидеров «нормандской четверки» и еще есть время для того, чтобы выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в декабрьском коммюнике.

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Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи в «нормандском формате» в апреле.