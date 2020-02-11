На первом за три года саммите стран «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате».
«Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа», — заявил Песков.
Он отметил, что сейчас ведется работа на уровне соответствующих помощников лидеров «нормандской четверки» и еще есть время для того, чтобы выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в декабрьском коммюнике.
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Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи в «нормандском формате» в апреле.