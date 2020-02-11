«У нас этого немножко не хватает», — приводит слова главы государства Sputnik Беларусь 11 февраля.
Лукашенко добавил, что «в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание» и не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей.
Он также отметил, что не знает, насколько эффективна Концепция информационной безопасности Белоруссии.
Ранее белорусский президент заявлял, что Telegram-каналы и социальные сети в вопросе распространения информации начинают выигрывать у государственной прессы, а по степени влияния сравнялись с традиционными СМИ.