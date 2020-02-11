Бывший нардеп Украины Надежда Савченко в разгар февраля искупалась в Северном Ледовитом океане. Соответствующую видеозапись она опубликовала 11 февраля на своей странице в Facebook

Савченко с мешком земли в руках дала старт бессрочному протесту возле Верховной Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если уже ты на краю света, то не теряй момент. Северный Ледовитый океан», — написала она.

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«Какой грозный океан и мрачный. Настоящий конец света. Величие природы. Я бы побоялась так, если честно, очень мощные волны, еще и холодные», «Не всем такое по силам, что тут скажешь», «Правду говоря — глупо, так люди погибают», — написали пользователи в комментариях к видеозаписи.

Прошлым летом Савченко похвасталась фотографиями у Балтийского моря в изумрудном длинном платье.