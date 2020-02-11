В команде президента Украины Владимира Зеленского намечаются большие ротации, частью которых является и отставка руководителя офиса главы государства Андрея Богдана. Об этом политолог Руслан Бизяев сказал в комментарии изданию Украина.ру 11 февраля

Богдан может заменить Гончарука — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Ермака.

«Мне кажется, сейчас пойдут большие ротации в команде Зеленского. Богдан останется в системе власти, но вот на какой должности — это пока вопрос», — сказал Бизяев.

При этом он усомнился в распространяемой украинскими СМИ информации о том, что к отставке Богдана мог привести его якобы конфликт с Ермаком. По мнению эксперта, это разновекторные фигуры с разным функционалом, что исключает возможность возникновения между ними серьезных разногласий.

Больше новостей об отставке Андрея Богдана читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Если у Богдана и есть конкуренты серьезные, то их фамилия точно не Ермак», — отметил политолог.

Сам Ермак ранее также заявил, что его отношения с Богданом уважительные и рабочие и между ними нет конкуренции. Тем временем в Telegram-каналах появились слухи о том, что экс-глава ОП был освобожден от должности, чтобы в будущем депутаты Верховной Рады назначили его премьер-министром Украины.