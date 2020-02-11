Ранее во вторник, 11 февраля, президент подписал указ об увольнении Богдана и назначении на его должность своего помощника Андрея Ермака.
«Мне кажется, сейчас пойдут большие ротации в команде Зеленского. Богдан останется в системе власти, но вот на какой должности — это пока вопрос», — сказал Бизяев.
При этом он усомнился в распространяемой украинскими СМИ информации о том, что к отставке Богдана мог привести его якобы конфликт с Ермаком. По мнению эксперта, это разновекторные фигуры с разным функционалом, что исключает возможность возникновения между ними серьезных разногласий.
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«Если у Богдана и есть конкуренты серьезные, то их фамилия точно не Ермак», — отметил политолог.
Сам Ермак ранее также заявил, что его отношения с Богданом уважительные и рабочие и между ними нет конкуренции. Тем временем в Telegram-каналах появились слухи о том, что экс-глава ОП был освобожден от должности, чтобы в будущем депутаты Верховной Рады назначили его премьер-министром Украины.