По словам Зеленского, после избрания его президентом Украины, у него наступила новая жизнь, где все по-другому. Высокий уровень ответственности он назвал плюсом.
«Шесть максимум часов (сна — ред.). Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает. Всегда все было в ручном режиме», — сказал он.
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На недосып Зеленский жаловался журналистам еще в октябре прошлого года. Тогда он рассказывал, что период его сна приходится на отрезок времени с 04:00 до 05:30 утра. Также он отмечал, что ему не хватает времени на личную жизнь.