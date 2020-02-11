Украинский лидер Владимир Зеленский тратит на сон максимум по шесть часов в сутки из-за сложной ситуации в стране. Об этом он заявил в интервью «Один рабочий день президента Украины», который обнародовали 11 февраля в YouTube-канале Офиса главы государства

Владимир Зеленский. Биографическая справка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Шесть максимум часов (сна — ред.). Такая ситуация в стране, что системно много лет не работает организм под названием "Украина". Системно он не работает. Всегда все было в ручном режиме», — сказал он.

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На недосып Зеленский жаловался журналистам еще в октябре прошлого года. Тогда он рассказывал, что период его сна приходится на отрезок времени с 04:00 до 05:30 утра. Также он отмечал, что ему не хватает времени на личную жизнь.