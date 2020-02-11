Отмечается, что детали беседы пока неизвестны, однако, по данным журналистов, в понедельник, 10 февраля, Богдан собирал своих заместителей, чтобы сообщить о принятом решении.
«Теперь каждый сам за себя», — цитирует издание слова экс-главы ОП на встрече с замами.
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Во вторник, 11 февраля, Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначении на его должность своего помощника Андрея Ермака.
При этом Telegram-канал «Женщина с косой» со ссылкой на депутатов Верховной Рады сообщил, что в будущем нардепы могут назначить Богдана премьер-министром Украины.