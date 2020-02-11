Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста руководителя Офиса президента Украины после «неприятного разговора» с главой государства Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание «Украинская правда» 11 февраля

Зеленский уволил Богдана и назначил нового главу Офиса президента – указ © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Теперь каждый сам за себя», — цитирует издание слова экс-главы ОП на встрече с замами.

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Во вторник, 11 февраля, Зеленский подписал указ об увольнении Богдана и назначении на его должность своего помощника Андрея Ермака.

При этом Telegram-канал «Женщина с косой» со ссылкой на депутатов Верховной Рады сообщил, что в будущем нардепы могут назначить Богдана премьер-министром Украины.