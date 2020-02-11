«Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально», — сказал он.
Таким образом, Зеленский хочет помочь развитию сильного среднего класса на Украине и возвращению эмигрантов. Кроме того, по его словам, необходимо выгодное налогообложение средств, которые украинцы заработали за рубежом.
Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.