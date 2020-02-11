Министерство культуры, молодежи и спорта довольно действием языковых квот на украинском телевидении и радио, поэтому не будет инициировать их отмену. Об этом 11 февраля в интервью РБК-Украина заявил глава ведомства Владимир Бородянский

Он отметил, что на сегодня в правительстве не планируют инициировать пересмотр так называемого языкового закона и языковых квот на телевидении и радио. «Он нужен только политикам»: украинская певица резко высказалась о языковом вопросе © Secretsecvice / wikimedia.org

«Я не считаю, что это необходимо сегодня. Министерство не будет это инициировать», — заявил Бородянский.

С октября 2018 года на украинском телевидении в полной мере заработали языковые квоты, которые предусматривают установку контента на украинском языке на уровне 75% для общенациональных телеканалов. Для местных вещателей уровень украиноязычного контента установлен на уровне 60%.