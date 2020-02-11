Президент Украины Владимир Зеленский считает, что главной стратегией для его команды в целом является не прекращение войны в Донбассе, а сохранение страны. Об этом 11 февраля он рассказал в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина

Зеленский считает, что в правительстве Украины должны уживаться «соросята» и «антисоросята» © kmu.gov.ua словам, возвращение Донбасса может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

«Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос — не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть… Донецк и Луганск — мы понимаем, там идет война. То есть я думаю, что наша задача в ближайшие годы — закончить войну. Существуют символы, вокруг которых можно объединить страну. И так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что в начале войны на юго-востоке в 2014 году страна объединилась, но потеряла территории, а сейчас, если будет мир, у Украины есть возможность объединиться в целом.