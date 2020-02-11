Министр культуры, молодежи и спорта Украины Вадим Бородянский считает, что необходимо ввести программу защиты от дезинформации, согласно которой журналисты должны будут пройти профессиональную аттестацию. Об этом 11 февраля в интервью "РБК-Украина" заявил глава ведомства Владимир Бородянский

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