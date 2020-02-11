«Во Франции пресс-карту также выдает такая организация. Есть этический кодекс журналиста, это важная история. Вы так улыбаетесь, но он есть. Он есть в мире, и он есть у нас. Он не работает. Мы думали, каким образом сделать ссылку в законе на этический кодекс и систему, которая бы делала так, чтобы этот кодекс работал независимо от действий государства», — заявил он.
Бородянский отметил, что понимает, в какой токсической и манипулятивной среде живет Украина, поэтому своей задачей считает сделать так, чтобы на стартовом этапе уменьшить объем манипуляций.