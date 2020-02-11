Прошение об отставке помощника президента Владислава Суркова все еще не подписано. Об этом 11 февраля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Ермак считает, что Козак более настроен на диалог, чем Сурков © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков покидает свой пост в связи со сменой политики на украинском направлении.

По словам Пескова, в Кремле за российскую политику в отношении Украины теперь отвечает экс-вице-премьер Дмитрий Козак.

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«Я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия задействована во многих интеграционных процессах, кроме Украины.

В январе Дмитрий Козак стал заместителем руководителя Администрации президента России.

Песков пообещал, что точную формулировку его должностных обязанностей сформулируют позже.