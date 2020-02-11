В конце января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков покидает свой пост в связи со сменой политики на украинском направлении.
По словам Пескова, в Кремле за российскую политику в отношении Украины теперь отвечает экс-вице-премьер Дмитрий Козак.
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«Я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия задействована во многих интеграционных процессах, кроме Украины.
В январе Дмитрий Козак стал заместителем руководителя Администрации президента России.
Песков пообещал, что точную формулировку его должностных обязанностей сформулируют позже.