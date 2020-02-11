Президент Украины Владимир Зеленский слышал и воспринимает с юмором термин «соросята», которые используют депутаты Верховной Рады в отношении нынешнего правительства страны. Об этом 11 февраля он рассказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Президент отметил, что нынешний Кабмин был сформирован из молодых людей, которые не заинтересованы брать взятки. По его мнению, у них другая ментальность, и они «настроены на сам процесс». При этом он указал, что у него есть сейчас вопросы к работе некоторых министров. «Я точно не один из "соросят"» — Зеленский открестился от связей с Соросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне кажется, наша модель — это молодые люди с западным образованием, плюс наши опытные, понимающие в "аппаратке" этой, в вертикали, понимающие, что там "на земле", как говорится, происходит. Это сочетание может построить концепцию нашей страны», — заявил Зеленский.

Слово «соросята» образовано от имени собственного — американца Джорджа Сороса. Изначально «соросятами» на Украине называли общественных и политических деятелей, которые получали финансирование из фондов Сороса под видом грантов. В настоящее время так стали называть всех получателей западных грантов.