Острота русско-казахских противоречий смягчается тем, что количество русского населения в Казахстане уменьшается. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

По словам эксперта, пик исхода русских из Казахстана произошел в первой половине 90-х годов прошлого века.

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«В 93-м, 94-м, 95-м годах выезжало почти под миллион по большей части русского населения. Сейчас не осталось почвы, чтобы вызывать недовольство казахов. Кроме того, нет активности русских. Те русские, которые остаются в Казахстане, заняты в малом и среднем бизнесе, который не является привлекательным, чтобы его отжать», — объяснил Грозин.

Казахский национализм: новая угроза для России?

По официальным данным, причиной беспорядков стал дорожный конфликт.