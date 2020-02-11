«Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте», — заявил Зеленский.
Говоря о доверии, президент рассказал, что он подолгу не доверяет людям, но потом, когда уже доверился человеку, никто не может его убедить, что это человек, который «чем-то там занимается нехорошим, недобрым».