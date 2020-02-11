По его словам, уже были проведены собеседования с финалистами второго конкурса на эту должность.
«Я подал в Кабинет министров свои предложения. Я выбрал Елену Богдан и рекомендовал ее Кабинету министров на эту должность», — сказал Бородянский.
Новый конкурс на пост главы органа по этнополитике (в народе это ведомство прозвали ГосХристос) объявили после того, как осенью главные кандидаты не прошли финальное собеседование.
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В последний тур вышли четыре кандидата — экс-глава Госкомитета по делам религий Андрей Юраш (его еще называют отцом томоса для Украины), бывший председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников, администратор Киевской духовной академии Сергей Бортник и социолог Киево-Могилянской академии Елена Богдан.