Власти Казахстана могут жестко отреагировать на насильственные действия в отношении русского населения республики. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые погромы дунган. По последним данным, погибли 10 человек, почти 50 участников погромов задержаны.

«Какие бы участники погромов ни были отбитые на всю голову, думаю, они все-таки понимают последствия… Если ты бьешь дунган, за которых некому вступиться, если ты бьешь уйгуров, которым некуда бежать, или турков, или курдов, это одно. Если ты бьешь русских, то ответ, даже со стороны властей республики, может быть гораздо более жестким, просто в силу чувства самосохранения. Пока до этого не доходит, но это не значит, что этого не может быть», — сказал эксперт.

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