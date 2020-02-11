«В Крыму есть также отдельный частный канал, который мы поддерживаем, — ATR, которому на этот год выдано больше денег, чем в прошлом. Сейчас мы выстраиваем с ними новые отношения. Мы хотим, чтобы к управлению ATR был привлечен Меджлис, потому что мы выделяем деньги не просто частному каналу, а частному каналу на освещение крымско-татарской тематики и который должен быть, мне кажется, в координации с Меджлисом», — заявил он.
Также Бородянский заявил, что планируется распространение вещания телеканала в Крыму, ЛНР и ДНР, а также возможность вещания за рубежом.
Ранее сообщалось, что телеканал ATR погряз в долгах и не может найти источники финансирования, что поставило его на грань закрытия.
*Деятельность организации запрещена в РФ