Концепцию украинского канала для ЛНР и ДНР готовит режиссер «Слуги народа»
Концепцию украинского канала для ЛНР и ДНР готовит режиссер «Слуги народа»
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«В Крыму есть также отдельный частный канал, который мы поддерживаем, — ATR, которому на этот год выдано больше денег, чем в прошлом. Сейчас мы выстраиваем с ними новые отношения. Мы хотим, чтобы к управлению ATR был привлечен Меджлис, потому что мы выделяем деньги не просто частному каналу, а частному каналу на освещение крымско-татарской тематики и который должен быть, мне кажется, в координации с Меджлисом», — заявил он.

Также Бородянский заявил, что планируется распространение вещания телеканала в Крыму, ЛНР и ДНР, а также возможность вещания за рубежом.    

Ранее сообщалось, что телеканал ATR погряз в долгах и не может найти источники финансирования, что поставило его на грань закрытия. 

*Деятельность организации запрещена в РФ