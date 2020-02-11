Министерство культуры, молодежи и спорта планирует привлечь к правлению крымско-татарского телеканала ATR организацию Меджлис крымско-татарского народа* и распространить вещание канала на ЛДНР. Об этом 11 февраля в интервью РБК-Украина заявил глава ведомства Владимир Бородянский

Концепцию украинского канала для ЛНР и ДНР готовит режиссер «Слуги народа» © Facebook, Слуга Народа | Перейти в фотобанк

Также Бородянский заявил, что планируется распространение вещания телеканала в Крыму, ЛНР и ДНР, а также возможность вещания за рубежом.

Ранее сообщалось, что телеканал ATR погряз в долгах и не может найти источники финансирования, что поставило его на грань закрытия.

*Деятельность организации запрещена в РФ