Министерство культуры, молодежи и спорта Украины планирует инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа, который кончается весной. Об этом 11 февраля в интервью РБК-Украина заявил глава ведомства Владимир Бородянский

В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ. «Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», — добавил Бородянский.