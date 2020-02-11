В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ.
«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», — добавил Бородянский.
В частности, Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ.
«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии… Будем инициировать. Обязательно», — добавил Бородянский.
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