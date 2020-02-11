Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в числе форматов работы, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал в интервью РИА Новости 11 февраля, комментируя озвученную Грузией идею по работе с РФ в формате, аналогичном «нормандскому»

Эксперт объяснил, почему для РФ неприемлем «нормандский формат» в грузинском варианте © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Саломе Зурабишвили заявила, что существующие с Россией виды переговоров имеют технический характер и не приносят результатов, поэтому для страны было бы полезным вести диалог с Москвой по примеру «нормандского формата».

По словам Руденко, Зурабишвили уже не впервые предлагает в дополнение к существующим двусторонним и многосторонним форматам с участием России и Грузии нечто новое. Москва же считает, что международные Женевские дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье доказали свою востребованность и их потенциал до конца не исчерпан.

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Замглавы МИД РФ также напомнил, что между Москвой и Тбилиси существуют и другие устоявшиеся форматы, в частности, переговоры российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе.

«В любом случае дело не в их (форматов. — Ред.) количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», — подчеркнул Руденко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сказал, что «нормандский формат» был создан для Украины и уникален — он не подойдет для Грузии, с которой сложилась иная структура проблем.