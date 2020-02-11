Всего в прошлом году в страну поступили иностранные инвестиции в объеме 346 миллионов долларов (это на 6% больше по сравнению с показателями за 2018 год).
«Китай — лидер по инвестициям, общий размер китайских вложений за 2019 год составил 262,3 миллиона долларов», — сказал Хамрализода.
Кроме того, поток российских прямых инвестиций составил 33,1 миллиона долларов. Великобритания инвестировала в Таджикистан порядка 13,9 миллиона, а турецкие инвесторы 13,5 миллиона.
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