Китай является основным лидером по объему прямых инвестиций, вложенных в экономику Таджикистана в 2019 году. Об этом 11 февраля сообщил глава Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом республики Фаррух Хамрализода, передает Sputnik Таджикистан

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