Проблемы Украины с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями связаны с тем, что выдаваемые Западом кредиты она, в отличие от других государств, тратила не на развитие производства и усложнение экономики, а просто на потребление. Об этом рассказал политолог Юрий Романенко в недавнем интервью Ukrlife.TV

«Лучше было промолчать»: Романенко рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом © Facebook, Юрий Романенко

«Они еще часто втюхивали эти кредиты в связке с возможностью высокотехнологичного экспорта из Франции и Германии, где материнские структуры тогда находились. И такие страны, как Украина, попадали в двойную петлю», — пояснил Романенко.

В результате, по его словам, Украина подсела на эти кредиты, полагая, что поток дешевых денег будет всегда: а когда после финансового кризиса 2008 года это закончилось, то власти страны переоформили корпоративные и частные долги в государственные.

И теперь трудности Украины с МВФ заключаются в том, добавил политолог, что фонд выступает в качестве гаранта возвращения Киевом этих долгов западным банкам под некие обязательства со стороны государства.

Именно поэтому МВФ активно продвигает закон об открытии земельного рынка и защищает интересы транснациональных корпораций примерно так же, как свои интересы в Африке продвигает Китай, подытожил специалист.