При этом, отметил эксперт, финансовая экспансия Запада в 2000-е годы происходила по всей Восточной Европе, в рамках которой он вложил в государства региона 629 млрд долларов кредитных средств, понимая, что здесь можно заработать.
«Они еще часто втюхивали эти кредиты в связке с возможностью высокотехнологичного экспорта из Франции и Германии, где материнские структуры тогда находились. И такие страны, как Украина, попадали в двойную петлю», — пояснил Романенко.
В результате, по его словам, Украина подсела на эти кредиты, полагая, что поток дешевых денег будет всегда: а когда после финансового кризиса 2008 года это закончилось, то власти страны переоформили корпоративные и частные долги в государственные.
И теперь трудности Украины с МВФ заключаются в том, добавил политолог, что фонд выступает в качестве гаранта возвращения Киевом этих долгов западным банкам под некие обязательства со стороны государства.
Именно поэтому МВФ активно продвигает закон об открытии земельного рынка и защищает интересы транснациональных корпораций примерно так же, как свои интересы в Африке продвигает Китай, подытожил специалист.