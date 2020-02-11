Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский считает неправильным запрещать украинским артистам гастролировать в России. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина 11 февраля

«Это бред». Данилко защитил русскоязычных конкурсантов «Евровидения» © РИА Новости, Валерий Левитин | Перейти в фотобанк отметил, что культурная сфера способствует нормализации отношений между Россией и Украиной, что, по его мнению, в настоящее время недопустимо. Также Бородянский считает, что гастроли украинских артистов в Россию автоматически к этому приводят.

«Относительно запретов, санкций и прочее — это сложный вопрос, потому что запрещать — это неправильно, я считаю… Я категорически против такого нормирования отношений с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным — у меня сейчас нет ответа быстрого», — заявил он.

Кроме того, министр отметил, что ему не очень нравится идея ввести дополнительный налог на заработок украинских артистов в России, потому что это выглядит как откуп.