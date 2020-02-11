Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс 10 февраля посетил город Даугавпилс, где проехался на новом трамвае City Star совместного производства Тверского вагоностроительного завода и ПК «Транспортные системы». Об этом мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил на своей странице в Facebook 10 февраля

В Латвии провели обыски в офисе компании, ретранслирующей российский Первый канал © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк Талисом Линкайтисом проехались на новых трамваях и обсудили покупку новых автобусов. Наш человек — даже билет купил», — написал градоначальник, сопроводив пост совместным фото с министром, где Линкайтс держит билет.

Строительство новой трамвайной линии, для инспектирования которой прибыл глава Минтранса Латвии, обошлось в 5,65 миллиона евро (394 миллиона рублей), почти 80% которых были обеспечены за счет средств из европейских фондов. В рамках этого проекта были также закуплены восемь новых трамваев City Star.

Первые четыре трамвая вышли на линию 31 января.

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Стоит отметить, что покупка Даугавпилсом российских трамваев вызвала серьезные опасения властей: так, Полиция безопасности год назад сообщила, что не возражает против закупки, хотя и считает, что, возможно, в будущем это может негативно сказаться на репутации Латвии, поскольку для приобретения трамваев привлечены европейские средства. Впрочем, запретить покупку трамваев у данного предприятия полиция не могла.

Экс-министр обороны Латвии Раймондс Бергманис также выражал непонимание по поводу выбранного Даугавпилсом партнера по сотрудничеству. До ответа Полиции безопасности другие чиновники и политики с подозрением относились к закупке трамваев, поскольку завод-изготовитель выпускает еще и пушки. Последним выступил латвийский МИД, который заявил, что не понимает решения о покупке этих трамваев.

В конце июня 2019 года гордума Даугавпилса закончила проверку ПК «Транспортные системы» на предмет нахождения компании в санкционных списках, чтобы не потерять доступное европейское финансирование. В итоге сделке дали зеленый свет.