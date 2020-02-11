На Украине решили помочь жертвам насилия

«Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547… Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился к линии. Кровь стынет в жилах», — написал министр.
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По данным ООН, каждая шестая женщина на Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.
Также от 1 до 3 млн детей в стране становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия.