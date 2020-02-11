На Украине решили помочь жертвам насилия

На Украине в тестовом режиме запустили горячую линию, куда могут обратиться за помощью жертвы и свидетели домашнего насилия. Об этом 11 февраля сообщил министр Кабмина Украины Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале

«Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547… Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился к линии. Кровь стынет в жилах», — написал министр.

Больше новостей о насилии на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру

Насилие в семьях и отсутствие медицины. ООН рассказала о проблемах украинских селянок © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

Также от 1 до 3 млн детей в стране становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия.