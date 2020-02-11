«Мы запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия. Номер 1547… Мой заместитель Юлия Гусева, которая координирует проект, периодически рассказывает мне истории тех, кто обратился к линии. Кровь стынет в жилах», — написал министр.

На Украине решили помочь жертвам насилия

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Насилие в семьях и отсутствие медицины. ООН рассказала о проблемах украинских селянок
Насилие в семьях и отсутствие медицины. ООН рассказала о проблемах украинских селянок
© РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
По данным ООН, каждая шестая женщина на Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев.

Также от 1 до 3 млн детей в стране становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия.