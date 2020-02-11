Почти 400 населенных пунктов в 11 областях Украины осталось без электроснабжения из-за непогоды. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям

Украина снова отключит электричество «Лисичанскводоканалу» © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк говорится в материале.

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В частности, в Ивано-Франковской области без света осталось 93 населенных пункта, во Львовской — 75, Черниговской — 47, Полтавской — 42, Сумской — 40, Киевской — 24, Черкасской — 20, Одесской — 17, Днепропетровской — 10, Кировоградской — семь и Закарпатской — пять.

В результате порывов ветра была повреждена кровля более 100 зданий.