«В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях», — говорится в материале.
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В частности, в Ивано-Франковской области без света осталось 93 населенных пункта, во Львовской — 75, Черниговской — 47, Полтавской — 42, Сумской — 40, Киевской — 24, Черкасской — 20, Одесской — 17, Днепропетровской — 10, Кировоградской — семь и Закарпатской — пять.
В результате порывов ветра была повреждена кровля более 100 зданий.