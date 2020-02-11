Помощник украинского лидера Андрей Ермак считает, что замглавы Администрации президента РФ, куратор «украинского направления» Дмитрий Козак более сговорчивый, чем его предшественник Владислав Сурков. Он заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24» 10 февраля

После Суркова. Что может измениться на Украине, если за это направление в Кремле будет отвечать Козак © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

По словам Ермака, именно конструктивный диалог с Козаком осенью 2019 года сделал возможным обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

«Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло», — сказал помощник Владимира Зеленского.

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При этом он не смог ответить на вопрос, к лучшему ли то, что Козак был назначен вместо Суркова.