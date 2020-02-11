В январе Козак был назначен на пост замруководителя АП РФ и стал ответственным за «украинское направление» в Кремле.
По словам Ермака, именно конструктивный диалог с Козаком осенью 2019 года сделал возможным обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
«Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло», — сказал помощник Владимира Зеленского.
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При этом он не смог ответить на вопрос, к лучшему ли то, что Козак был назначен вместо Суркова.