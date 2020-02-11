Соглашение между белорусским и казахским правительствами о поставках нефти Минску пока не подписано, рассказал министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев. Его слова приводит Spuitnik 11 февраля

«В первую очередь мы ждем подписания соглашения. Как вы знаете, это межправительственное соглашение, которое регулирует механизм поставки. Делегация "Белнефтехима" была, провела переговоры, мы помогли провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Беларусь», — сказал Ногаев.

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«Это коммерческий вопрос, это вопросы больше к ним. Мы организовывали (встречи) с компаниями "Карачаганак Петролиум Оперейтинг", "Кашаган", "Тенгизшевройл" и другими», — указал Ногаев.

По его словам, договор с Белоруссией подпишут, когда госорганы согласуют все необходимые вопросы.