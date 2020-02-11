«В первую очередь мы ждем подписания соглашения. Как вы знаете, это межправительственное соглашение, которое регулирует механизм поставки. Делегация "Белнефтехима" была, провела переговоры, мы помогли провести переговоры с компаниями, которые потенциально могут поставлять нефть в Беларусь», — сказал Ногаев.
Он также сообщил, с какими казахскими компаниями договаривались представители Минска.
«Это коммерческий вопрос, это вопросы больше к ним. Мы организовывали (встречи) с компаниями "Карачаганак Петролиум Оперейтинг", "Кашаган", "Тенгизшевройл" и другими», — указал Ногаев.
По его словам, договор с Белоруссией подпишут, когда госорганы согласуют все необходимые вопросы.