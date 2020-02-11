В Киеве жестоко избили ветерана так называемой антитеррористической операции, бывшего игрока молодежной сборной по хоккею Николая Ворошнова. Об этом он сообщил 10 февраля на своей странице в Facebook

План «Перехват» в Киеве: в столице избили народного депутата © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он ехал по главной дороге, когда его подрезали на черном автомобиле.

Ворошнов начал возмущенно сигналить, выказывая недовольство. В результате машина нарушителя остановилась, из нее выскочили двое мужчин. У водителя на отвороте пиджака был депутатский значок, а охранник был вооружен. Рядом остановился еще один автомобиль — Х5, из которого вышли еще двое человек.

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После словесной перепалки, четверо мужчин избили атошника.

«Хорошо, что устоял на ногах, потому что эти могли бы начать "поднимать" с носка… кажется, к моему большому стыду, я даже не "ответил", но это не точно… Добрых пинков получил», — написал Ворошнов.

Ему разбили губу, отбили кусок зуба.