В обязанности нового топ-менеджера будет входить подготовка предприятия к приватизации. По словам Синицы, он собирается достичь ощутимых результатов в течение ближайших 50 дней.
Синица заверил, что у него есть опыт руководства полуторатысячным коллективом, а по первому образованию он химик.
«Как правило, на проверку результатов на новой должности дают сто дней. Я думаю, это слишком большой период, мне хватит половины этого срока, чтобы мы начали принимать действенные решения, которые будут приносить результаты», — сказал он.
Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру
По словам председателя Фонда госимущества Сергея Игнатовского, предприятие выставят на торги до конца года. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский. Стартовую цену озвучат через несколько месяцев.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали с поличным трех бизнесменов, которые предлагали 5 млн долларов главе Фонда госимущества за назначение на пост директора ОПЗ «своего» человека.