Владелец сети ресторанов «Два гуся», член националистической партии «Свобода» Николай Синица официально вступил в должность директора Одесского припортового завода (ОПЗ). Об этом 11 февраля сообщает «Думская»

В обязанности нового топ-менеджера будет входить подготовка предприятия к приватизации. По словам Синицы, он собирается достичь ощутимых результатов в течение ближайших 50 дней.

Синица заверил, что у него есть опыт руководства полуторатысячным коллективом, а по первому образованию он химик.

«Как правило, на проверку результатов на новой должности дают сто дней. Я думаю, это слишком большой период, мне хватит половины этого срока, чтобы мы начали принимать действенные решения, которые будут приносить результаты», — сказал он.

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Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн за «своего» человека в кресле директора ОПЗ © РИА Новости, Сергей Поляков | Перейти в фотобанк Сергея Игнатовского, предприятие выставят на торги до конца года. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский. Стартовую цену озвучат через несколько месяцев.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали с поличным трех бизнесменов, которые предлагали 5 млн долларов главе Фонда госимущества за назначение на пост директора ОПЗ «своего» человека.