По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около $48 миллионов (3 миллиардов рублей).
«В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн (около 5 млрд рублей) на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли», — написал он.
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Речь идет о работниках шахт имени Сургая, «Южнодонбасской №1», «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Торецкуголь», «Первомайскуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь».
Первый транш на погашение задолженностей, который также составлял 163 млн гривен, правительство отправило 5 февраля.