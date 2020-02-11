Кабинет министров перечислил 163 млн гривен (около 424 млн рублей)для погашения задолженности по зарплатам шахтерам за декабрь 2019 года. Об этом вечером 10 февраля сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram-канале

Зеленский призвал Кабмин в ближайшее время решить вопрос с долгами по зарплате шахтерам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Михаила Волынца, общий долг по зарплате украинским шахтерам составляет около $48 миллионов (3 миллиардов рублей).

«В бюджете-2020 предусмотрено почти 2 млрд грн (около 5 млрд рублей) на выплату заработной платы и погашения задолженности работникам угольной отрасли», — написал он.

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Речь идет о работниках шахт имени Сургая, «Южнодонбасской №1», «Мирноградуголь», «Селидовуголь», «Торецкуголь», «Первомайскуголь», «Лисичанскуголь», «Львовуголь», «Волыньуголь».

Первый транш на погашение задолженностей, который также составлял 163 млн гривен, правительство отправило 5 февраля.