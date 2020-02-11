Решить проблемы, существующие в отношениях между Грузией и Россией, поможет политическая воля, а не количество переговорных форматов. Об этом в опубликованном 11 февраля интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Песков ответил на идею переговоров между РФ и Грузией в «нормандском формате» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Саломе Зурабишвили предложила начать переговоры с Россией по образцу «нормандского формата».

Руденко напомнил, что стабильность и безопасность в Закавказье обсуждаются на переговорах в Женеве. По его словам, потенциал этого формата еще до конца не использован.

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Переговоры ведутся также между сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

«В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», — сказа Руденко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Грузии, заявил, что «нормандский формат» уникален и создавался специально для Украины.

Дипломатические отношения между РФ и Грузией прекратились в 2008 году по инициативе последней, после того как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.