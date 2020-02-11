В декабре прошлого года президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила начать переговоры с Россией по образцу «нормандского формата».
Руденко напомнил, что стабильность и безопасность в Закавказье обсуждаются на переговорах в Женеве. По его словам, потенциал этого формата еще до конца не использован.
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Переговоры ведутся также между сенатором Григорием Карасиным и спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.
«В любом случае дело не в их количестве, а в наличии политической воли решать накопившиеся проблемы и искать взаимоприемлемые развязки», — сказа Руденко.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею президента Грузии, заявил, что «нормандский формат» уникален и создавался специально для Украины.
Дипломатические отношения между РФ и Грузией прекратились в 2008 году по инициативе последней, после того как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.