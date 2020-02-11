Политолог Эдуард Полетаев рассказал, какое впечатление произвел на общественность Казахстана визит в страну госсекретаря США Майка Помпео. Эксперт сказал об этом на днях в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский политолог на Украина.ру: что происходит между РФ и Казахстаном? ©

По словам Полетаева, несмотря на то, что данная тема вошла в тройку самых освещаемых недельных новостей в Казахстане, результатов визита никаких не последовало.

«Некоторые эксперты говорят: где документы, которые подписал Помпео? Нет таких документов? Он приехал, встретился с разными людьми и уехал. Я думаю, что пройдет несколько дней, и об этом визите все забудут», — сказал эксперт.

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В Казахстане Помпео провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Госсекретарь призвал их сотрудничать с американскими компаниями, а МИД Казахстана, со своей стороны, заявил, что рассматривает США в качестве «источника инвестиций и распространения новых технологий».