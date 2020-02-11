В минувший вторник, 4 февраля, в Узбекистане завершилась поездка Помпео по бывшим республикам СССР. Пятидневный вояж включил в себя также посещение Украины, Белоруссии и Казахстана.
По словам Полетаева, несмотря на то, что данная тема вошла в тройку самых освещаемых недельных новостей в Казахстане, результатов визита никаких не последовало.
«Некоторые эксперты говорят: где документы, которые подписал Помпео? Нет таких документов? Он приехал, встретился с разными людьми и уехал. Я думаю, что пройдет несколько дней, и об этом визите все забудут», — сказал эксперт.
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В Казахстане Помпео провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Госсекретарь призвал их сотрудничать с американскими компаниями, а МИД Казахстана, со своей стороны, заявил, что рассматривает США в качестве «источника инвестиций и распространения новых технологий».