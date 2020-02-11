Заявления Киева и степень выполнения им договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле. Об этом 11 февраля заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости

«Потянет на дно». Посол Франции отказался включать вопрос Крыма в «нормандский формат» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Однако Руденко подчеркнул, что на встрече были и другие договоренности, например о том, что Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера», согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата" пока не приходится», — сказал замглавы МИД РФ.

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