Как сообщил на днях адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые участвовали в обмене пленными между Украиной и народными республиками Донбасса, вернулись в Киев.
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«Если они придут в суд и не будут скрываться от суда, то соответственно, вряд ли будут основания говорить о том, что есть риски и что есть основания для того, чтобы изменить им меру пресечения. Если они не придут в судебное заседание, то будем реагировать по-другому», — сказал Рябошапка.
По словам генпрокурора, бывшие милиционеры будут иметь возможность доказывать свою невиновность в суде.
Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря. Украинская сторона передала народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск освободили 76 человек.
Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в гибели протестующих во время так называемой революции достоинства в 2013-2014 годах на Майдане в Киеве.