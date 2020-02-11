Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», вернувшиеся в Киев после обмена, продолжают оставаться подсудимыми. Об этом вечером 10 февраля в эфире телеканала ICTV заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка

Опубликован полный список пострадавших на Евромайдане силовиков © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

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«Если они придут в суд и не будут скрываться от суда, то соответственно, вряд ли будут основания говорить о том, что есть риски и что есть основания для того, чтобы изменить им меру пресечения. Если они не придут в судебное заседание, то будем реагировать по-другому», — сказал Рябошапка.

По словам генпрокурора, бывшие милиционеры будут иметь возможность доказывать свою невиновность в суде.

Обмен пленными между Киевом и Донбассом прошел 29 декабря. Украинская сторона передала народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск освободили 76 человек.

Среди переданных Донбассу были пятеро экс-бойцов спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в гибели протестующих во время так называемой революции достоинства в 2013-2014 годах на Майдане в Киеве.