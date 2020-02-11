Правительство президента США Дональда Трампа предлагает выделить в будущем финансовом 2021 году на помощь Украине по линии Госдепа в общей сложности $316,9 миллиона. Соответствующая информация содержится в бюджете ведомства

Помпео пообещал, что военная помощь США Украине будет продолжаться © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

На программу борьбы с терроризмом и на помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID выделят по $6 млн. На финансирование программы в рамках военного образования и международных тренингов предлагается заложить в бюджет $2,9 млн.

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Новый финансовый календарный год в Штатах наступит 1 октября. Проект президента США Дональда Трампа по федеральному бюджету на 2021 финансовый год предполагает расходы на сумму $4,8 трлн.