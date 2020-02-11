Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник описал единственный возможный вариант для Белоруссии уйти на Запад. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру 10 февраля

Ищенко объяснил, когда станет ясно, что Белоруссия окончательно ушла на Запад © Santa Fe Relocation Services / flickr Владимиром Путиным, запланированную на 31 января, белорусский лидер Александр Лукашенко отменил из-за визита 1 февраля в Минск госсекретаря США Майкла Помпео.

По мнению Бортника, Белоруссия пытается использовать нынешнюю ситуацию для достижения определенных позитивных результатов в отношениях с Западом. Так, Минск использовал украинский кризис для восстановления коммуникаций с Европой, снятия ряда санкций и перехвата части экономических, транзитных потоков, отметил эксперт.

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«Минск может воспользоваться и нынешним кризисом для того, чтобы улучшить отношения с США. Но говорить о том, что Беларусь способна сегодня уйти на Запад — я думаю, что это крайнее преувеличение. Беларусь глубоко интегрирована социально в российское общество, и, хотя поле для маневра есть, уйти на Запад безболезненно — без какого-то глубочайшего политического кризиса по примеру украинского — будет невозможно», — заявил политолог.

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