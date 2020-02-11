«У нас нет никакой конкуренции. Я пришел с президентом в команду, я работаю, непосредственно выполняя поручения президента. И я могу вам сказать, считаю это правильным и это моя позиция: у меня со всеми членами команды уважительные рабочие отношения», — сказал он.
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Ермак добавил, что сейчас в СМИ распространяется много дезинформации, слухов и домыслов.
При этом украинские издания не раз писали о взаимной неприязни между Богданом и Ермаком, которая якобы достигла апогея. В понедельник, 10 февраля, появилась информация о готовящейся отставке Богдана.