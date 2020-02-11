Интересная и важная информация пришла телеграм-каналу Украина.ру из Крыма. Сборная Донецкой Народной Республики по футболу сыграет товарищеский матч с бахчисарайским ФК «Кызылташ», так сообщает пресса полуострова

Телеграм-канал Украина.ру поддержал первого крымчанина, ворвавшегося в российский футбол © Facebook Анатолий Жабченко пройдет 13 февраля на стадионе «Скиф» в Бахчисарайском районе. Делегация ДНР во главе с президентом Футбольного союза ДНР Павлом Давыденко выедет в Крым 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного союза ДНР.

А вот подробности от Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Игра пройдет 13 февраля на стадионе «Скиф» в Бахчисарайском районе. Начало — в 12:00.

Цвета «Кызылташа» защищают хорошо знакомые любителям футбола Донбасса игроки — Кирилл Процишин, Сергей Шестаков, Дмитрий Ходарченко, Алексей Курилов.

Главный тренер сборной Игорь Король пригласил на крымский матч следующих футболистов.

Вратари: Владислав Бороздин («Химик», Горловка), Максим Данченко («Шахтер Донбасса», Донецк).

Защитники: Артем Евланов, Константин Золотарь, Станислав Гарненко (все — «Победа», Донецк), Егор Кремнёв, Виталий Янко (оба — «Гвардеец», Донецк).

Полузащитники: Сергей Саранча, Савелий Томазов, Руслан Марцинюк, Арген Эсенгелдиев, Игорь Нехаев (все — «Гвардеец», Донецк), Денис Никулин, Артем Бессалов (оба — «Победа», Донецк), Ярослав Махно («Шахтер Донбасса», Донецк), Платон Свиридов («Химик», Горловка).

Нападающие: Сергей Нечепуренко («Победа», Донецк), Владислав Фролов («Металлург», Макеевка), Данила Ламбринов («Шахтер Донбасса», Донецк).