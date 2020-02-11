Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке. Об этом 10 февраля сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники

Богдан сообщил, что находится в поиске девушки © Facebook, Андрей Богдан Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. По словам пяти источников "УП", Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля», — говорится в материале.

Также сообщается, что глава Офиса президента обсуждал отставку со своими заместителями.

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О причинах желания Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщили.

Ранее СМИ писали, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла апогея.