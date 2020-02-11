Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет продолжать балансировать между США и Россией, однако он не станет по-настоящему сближаться с Западом, рассказала политолог и историк Нина Стужинская в комментарии изданию Украина.ру

Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Майком Помпео, по итогам которой заявил о потеплении в отношениях Минска с «величайшей империей мира» — Соединенными Штатами.

«Я думаю, что он по-прежнему будет продолжать балансировать. Сам по себе он настолько советский человек ментально, что за все эти годы, почти 30 лет, мы так и не дождались каких-то изменений. Люди меняются, жизнь идет вперед, а руководитель Белоруссии не меняется».

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По ее мнению, именно игра на ностальгии по советскому прошлому позволяет Лукашенко оставаться бессменным руководителем страны.