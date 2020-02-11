Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад
Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад
© РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
Ранее Лукашенко провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео, по итогам которой заявил о потеплении в отношениях Минска с «величайшей империей мира» — Соединенными Штатами.

«Я думаю, что он по-прежнему будет продолжать балансировать. Сам по себе он настолько советский человек ментально, что за все эти годы, почти 30 лет, мы так и не дождались каких-то изменений. Люди меняются, жизнь идет вперед, а руководитель Белоруссии не меняется».

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По ее мнению, именно игра на ностальгии по советскому прошлому позволяет Лукашенко оставаться бессменным руководителем страны.