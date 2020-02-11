После встречи президентов России и Белоруссии следует ожидать появления пророссийского кандидата на выборах главы белорусского государства, рассказала политолог и историк Нина Стужинская в комментарии изданию Украина.ру

На стороне Наполеона. Кто и зачем в Белоруссии конструирует антирусскую идентичность © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Трудно сейчас думать, что произойдет в период президентских выборов и будет ли подготовлена кандидатура со стороны России, но считаю, что, скорее всего, такое произойдет, и активным игроком на белорусском политическом поле будет ставленник российской стороны, ставленник Кремля», — сказала она.

Больше новостей об отношениях России и Белоруссии читайте в Telegram-канале Украина.ру

Согласно ее мнению, «по тому, как развиваются события, можно это предугадать».

«Любовь братская, по-моему, кончилась», — заключила Стужинская.