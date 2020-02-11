По ее словам, по итогам встречи можно точно утверждать, что изменились отношения между Минском и Москвой.
«Трудно сейчас думать, что произойдет в период президентских выборов и будет ли подготовлена кандидатура со стороны России, но считаю, что, скорее всего, такое произойдет, и активным игроком на белорусском политическом поле будет ставленник российской стороны, ставленник Кремля», — сказала она.
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Согласно ее мнению, «по тому, как развиваются события, можно это предугадать».
«Любовь братская, по-моему, кончилась», — заключила Стужинская.