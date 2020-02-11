Санкции, введенные Соединенными Штатами против Белоруссии, осложняют ведение бизнеса с США и их союзниками, рассказал политический эксперт Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Куда бежать Лукашенко, если обвалится экономика Белоруссии? Мнения экспертов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Белоруссия по-прежнему под санкциями Соединенных Штатов, что значительно осложняет и отношения с данной страной, и ведение бизнеса на других рынках, где мнение Соединенных Штатов имеет достаточное значение», — подчеркнул Шпаковский.

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По его мнению, «в отношениях с США наметились только первые шаги к тому, чтобы от аномалии перейти к здоровой реальности».