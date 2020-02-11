Куда бежать Лукашенко, если обвалится экономика Белоруссии? Мнения экспертов
Куда бежать Лукашенко, если обвалится экономика Белоруссии? Мнения экспертов
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Он напомнил, что у всех партнеров Белоруссии по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть полноценный посольский обмен с Соединенными Штатами Америки, а у Белоруссии нет.

«Белоруссия по-прежнему под санкциями Соединенных Штатов, что значительно осложняет и отношения с данной страной, и ведение бизнеса на других рынках, где мнение Соединенных Штатов имеет достаточное значение», — подчеркнул Шпаковский.

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По его мнению, «в отношениях с США наметились только первые шаги к тому, чтобы от аномалии перейти к здоровой реальности».